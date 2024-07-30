Trafiği Birbirine Kattı! Sinyal Veren Araca Çarptı, Sürücüyü Darbetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında bir motosikletli trafiği birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre; Cemal Gürsel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman T. idaresindeki kamyonet, sağda durmak için sinyal verdiği esnada arkasından gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten inen sürücü, kamyonet sürücüsü Süleyman T.’yi araçtan indirerek hakaret etmeye başladı. Büyüyen tartışma sonucu kimliği öğrenilemeyen motosikletli, kamyonet sürücüsü Süleyman T.’yi darbederek olay yerini terk etti.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, Süleyman T.’yi darbedip olay yerini terk eden motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA