Vatandaşa Yedireceklerdi! 203 Kilo Et İmha Edildi

Adıyaman'da 203 kilo tüketime uygun olmayan et tespit edildi. Etler imha edilirken, işletmeye ceza kesildi.

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Vatandaşa Yedireceklerdi! 203 Kilo Et İmha Edildi

Adıyaman'da bir kasap dükkanında tüketime uygun olmadığı tespit edilen 42 kilogram kırmızı ve 161 kilogram da tavuk etine el konuldu.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

203 KİLO ETE EL KONULDU

Bu kapsamda Kayalık Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirtilen H.H.D'ye ait kasap dükkanını denetleyen ekipler, tüketime uygun olmadığı belirlenen 42 kilogram kırmızı, 161 kilogram da tavuk etine el koydu. Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere götürüldü. Para cezası uygulanan işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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