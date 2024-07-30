İstanbul'da Erkek Dehşeti! Tartıştığı Kadını Uzun Namlulu Silahla Vurdu

İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 06.00 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak iş yerinin deposuna gitti.

UZUN NAMLULU SİLAHLA VURDU

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına dönen İsmail K., uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti. Beline kurşun isabet eden kadın, arkadaşı Murat K. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi gören Şevval Zeliha Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği uzun namlulu silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA