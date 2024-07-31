Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Dibi Temizliği Güvercinlik sahilinde devam etti. “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen temizlikte dalgıçlar denizden 83 kilogram atık çıkardı.

Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği

Denizlerin ve doğal alanların korunması amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin on ikinci etabı 31 Temmuz Çarşamba günü Güvercinlik sahilinde gerçekleşti.

Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği - Resim : 1

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ilgili birim müdürleri ve personelleri ile Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak katıldı.

Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği - Resim : 2

Denizleri ve koyları atıklardan arındırmak, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde gönüllü dalış ekibi tarafından denizden 83 kilogram atık çıkarıldı. Güvercinlik Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Merkezine götürüldü.

Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği - Resim : 3

Deniz Dibi Temizliği Etkinliğinin son etabı 7 Ağustos Çarşamba günü Yalıçiftlik sahilinde devam edecek.

Dalgıçlar çuvallarla daldı: Dipten çıkanlar şoke ettiDalgıçlar çuvallarla daldı: Dipten çıkanlar şoke ettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bodrum Akdeniz Ege Denizi
Tekirdağ'daki Göleti Kuraklık Vurdu Tekirdağ'daki Göleti Kuraklık Vurdu
Böyle Bilinçsizlik Görülmedi! Şaka Yapmak İsterken Ormanı Yaktı Böyle Bilinçsizlik Görülmedi! Şaka Yapmak İsterken Ormanı Yaktı
Marmara Denizi İçin Tehlike Çanları! Sıcaklık Arttı, Müsilaj Tetiklenecek Marmara Denizi İçin Tehlike Çanları! Sıcaklık Arttı, Müsilaj Tetiklenecek
65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak 65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak
Dereye Zehir Boşaltan İki Firmaya Milyonluk Ceza Dereye Zehir Boşaltan İki Firmaya Milyonluk Ceza
Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Suikastın Olduğu Konutta Dikkat Çeken İsim: Hedef Sadece Haniye miydi? Hedef Sadece Haniye miydi?
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü Hamas Lideri İsmail Haniye Öldürüldü