Diyarbakır’da Sanayi Sitesinde Yangın! 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi’ndeki bir otomobil yedek parçası satan dükkanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangının ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye erleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri çok sayıda araçla yangına müdahalede bulundu.

İş yerindeki yanıcı maddelerin alev almasıyla büyüyen yangın birçok iş yerine sıçradı. Saatler süren müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alınan yangında, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip eden Diyarbakır Valisi Murat Zorloğlu, yaptığı açıklamada, “2. Sanayi Sitemizdeki yangın ilgili kurumlarımızın çabalarıyla etrafa yayılmadan söndürüldü” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA