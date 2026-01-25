Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı?

Silivri ve Avcılar'da deniz metrelerde geri çekildi. Silivri sahilinde adacıklar oluşurken, bazı balıkçı tekneleri karaya oturmamak için açıklara demirlemek zorunda kaldı. Tedirgin eden manzarayı görenler ise cep telefonuna sarıldı.

Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı?
Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak mevkiinde denizin geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanı ortaya çıktı, bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu. Denizin çekildiğini görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı? - Resim : 1

BAZI TEKNELER AÇIĞA DEMİRLEDİ

Deniz suyunun çekilmesi balıkçıları da etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği görüldü.

Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı? - Resim : 2

Bazı gırgır gemilerinin ise balık avlamak için limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.

Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı? - Resim : 3

DEPREMLE Mİ ALAKALI?

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi" dedi.

Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı? - Resim : 4

Agim Gavri ise “Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

AVCILAR'DA DA AYNI MANZARA

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Yaz aylarında plaj olarak kullanılan alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın büyüdüğü görüldü.

Silivri ve Avcılar'da Tedirgin Eden Görüntü: Metrelerce Çekildi, Depremle mi Alakalı? - Resim : 5

İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce de benzer çekilmeler yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

