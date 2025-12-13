Dicle Nehri İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Köpük Akmaya Başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük öneme sahip olan Dicle Nehri artan çevre kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Nehir yüzeyinde son günlerde oluşan köpüklenme uzmanları tedirgin ediyor.

Diyarbakır'da son dönemlerde artan çevre kirliliği nedeniyle Dicle Nehri’nde köpük oluşumu gözlendi. Nehirdeki köpük görüntülerini inceleyen Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, nehrin biyoçeşitllik açısından ciddi öneme sahip olduğunu ve korunması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Dicle Nehri, ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir öneme sahiptir. Dicle’nin suyu içme ve kullanma suyu olarak da kullanılır. Maalesef son dönemlerde artan kirlilik Dicle Nehri’nde de kendini gösteriyor. Bismil ilçesinde bağlanan köprü civarlarında çekilen görüntülerden bol köpüklü olduğunu görüyoruz. Maalesef bu, kirliliğin göstergesidir. Diyarbakır’ın kirliliği maalesef Dicle aracılığıyla Bismil’e kadar uzanmaktadır. Bizim bu görüntüleri mutlaka değiştirmemiz, düzeltmemiz lazım. O yüzden Diyarbakır’da bulunan atık su arıtma tesisinin aktif olarak daha fazla kullanma mecburiyetimiz var. Aksi takdirde Dicle Nehri’ndeki kirlilik, bu suyun içme ve kullanma suyu olarak kullanılmasını engeller."

Dicle Nehri İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Köpük Akmaya Başladı - Resim : 1

BÖLGE İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Dicle Nehri'nin bölge için çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek nehrin korunması gerektiğini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

“Biyoçeşitlilik açısından da ayrıca çok değerlidir. Burada kirlilik olduğu zaman hem insanlarımız olumsuz etkilenecek hem de burada yaşayan pek çok tür, su kuşları gibi canlılar bu bölgeyi terk edecek. O yüzden Diyarbakır’ın sularının mutlaka arıtma tesisine yollanması lazım. Kirlilik olduğu gibi Dicle Nehri'ne akıyor. Bunun önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ileri dönemlerde kuraklıkla birlikte susuzluğu yaşayacağız. Dicle Nehri’nden faydalanma şansımız kalmayacak. Bu yüzden ilgililerimizin belediyemizin, vilayetimizin bu konuda hassas olması lazım. Kurumlar arası işbirliğiyle bu kirliliğin önüne geçme şansı var. Ve buna mecburiyetimiz de var. Bu yüzden ilgililerden bu konuya acilen çözüm bulmalarını önermekteyiz."

Dicle Nehri İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Köpük Akmaya Başladı - Resim : 2

Kaynak: DHA

Diyarbakır Dicle Nehri
