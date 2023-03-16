Sel felaketinde taşan Balıklıgöl'deki balıklarla ilgili açıklama

Şanlıurfa'da dün meydana gelen sağanak yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Balıklıgöl taştı. Göldeki balıkların öldüğü iddia edilirken Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan'dan açıklama geldi.

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Sel felaketinde taşan Balıklıgöl'deki balıklarla ilgili açıklama

Şanlıurfa'da dün etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde, su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Göldeki suyun renginin de değiştiği gözlenirken yerleşkenin çevresi, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Bölge ve çevresinde yürütülen tahliye çalışmaları sonucu yerleşkedeki sular çekildi, göldeki su seviyesi de normale döndü.

BALIKLARA NE OLDU?

Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, göl içindeki balıkların öldüğüne yönelik bir bulgunun olmadığını belirtti.

İlhan, "Balıklıgöl'deki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik. Balıkların gölden dışarıya gideceklerini düşünmüyoruz" dedi.

METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ

Şanlıurfa Belediyesinden yapılan açıklamada da kentin, yakın geçmişin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik. Yaralarımızı saracak, mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkacağız." ifadelerine yer verildi.

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