'Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yok'

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri, Uğur Mumcu Meydanı’nda Fukushima felaketinin 12. yıl dönümü nedeniyle nükleer santrale karşı eylem yaptı.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Başkanı Mine Batur, "Türkiye’nin nükleer santrale ihtiyacı olmadığını biliyoruz, çünkü bu işin uzmanları olmadığını söylüyorlar. Biz nükleer santrali yaptırmayacağız. Bunun için savaşıyoruz ve uğraş veriyoruz, devam da edeceğiz. Bu tamamen belleklerden silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Mine Batur, şunları söyledi:

"BU KADAR MI DEĞERSİZ İNSAN HAYATI?"

"Bugün Fukushima felaketinin 12. yıldönümünü anmak için buradayız. Bu felaket dünyanın her yerinde olabilir. Türkiye’de sonuçları daha da ölümcül olabilir çünkü Türkiye’de bildiğiniz üzere yeni yaşandı, fay hattı üzerinde. Hala neden nükleerde ısrar ediyorlar anlamış değilim. Enerji konusunda Elektrik Mühendisleri Odası’nın verdiği beyanlar var. Bunlar kanıtlanmış. Türkiye’de zaten enerji fazlası var diyorlar. Biz bunun enerji eksikliğinden değil siyasi bir şey olduğuna inanıyoruz. Bu siyasi bir politika. Türkiye’nin nükleer santrale ihtiyacı olmadığını biliyoruz, çünkü bu işin uzmanları olmadığını söylüyorlar. Biz nükleer santrali yaptırmayacağız. Bunun için savaşıyoruz ve uğraş veriyoruz, devam da edeceğiz. Bu tamamen belleklerden silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tam deprem ülkesi olan Japonya, Fukushima’da binasını doğru yapmış, tsunamiye karşı 14 metre yüksekliğinde beton çıkmış. Buna rağmen böyle bir felaket yaşamış. Depremin neye mâl olacağını gördük. Ne kadar çok insanımız öldü ne kadar evler yıkıldı. Bunları göre göre bu kadar mı değersiz insan hayatı?"