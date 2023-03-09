Bakan Kurum'dan, İstanbul için '1,5 milyon konut' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurum, “1,5 milyon konutun 500 bini Anadolu yakasında belirlediğimiz rezerv alanlara, 500 bini Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alana, 500 binini de olduğu yere yapacağız” dedi.

"REZERV ALAN TESPİT ETTİK"

İstanbul için ihtiyaç duyulan rezerv alanlarına ilgili bilgi veren Bakan Kurum, gerekli olan 130 milyon metrekare rezerv alanın tespitini yaptıklarını belirterek, detaylarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi.

"ASKERİ ALAN REZERV ALANIMIZ OLACAK"

Kurum, "Esenler’deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Milli Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir’in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler’de ki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız. Konut yapacağız. Hemen yanında Bağcılar Sultangazi ve Başakşehir var. Oralardaki ev sayısını, konut sayısını azaltacağız. Azalan yerlere de sosyal donatı, park, toplanma alanı yapacağız" dedi.

"BEŞ YIL İÇERİSİNDE SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Kurum, İstanbul’un seyreltilmesi ve 1,5 milyon konutun taşınması işlemi için beş yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA