Teklif TBMM'ye sunuldu: 25 bin hektar ormanlık alan yapılaşmaya açılacak

Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay, TBMM'ye sunulan teklif ile 25 bin hektar özel orman arazisinin yapılaşmaya açılmak istendiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Teklif TBMM'ye sunuldu: 25 bin hektar ormanlık alan yapılaşmaya açılacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay, TBMM'ye sunulan Orman Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin bilgiler verdi. 

25 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN YAPILAŞMAYA AÇILABİLİR

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tolunay, 25 bin hektar özel orman arazisinin yapılaşmaya açılmak istendiğini açıkladı. 

Tolunay'ın paylaşımları şöyle:

"Orman Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Tahmin edeceğiniz üzere ormanlar aleyhine bazı maddeler içeriyor. Bunlardan birisi özel orman sahiplerinin mağdur olduğu gerekçesiyle özel ormanların kadastrosunun yeniden yapılması.

Bir ağaçlı alanın özel orman sayılması için 3 hektardan büyük olması gerekiyor. Yan yana bulunan her biri 2 ha büyüklüğünde 2 parsel bütüncül olarak 4 ha büyüklüğünde orman olarak kabul ediliyordu. Şimdi parsel bazında değerlendirilecek ve 2si de orman sayılmayacak.

Ağırlıklı İstanbul'da olmak üzere 25 bin ha kadar özel orman var. Bunların tamamı orman dışına çıkabilir. Bu ormanların sahiplerinin mağduriyeti ise bu ormanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi Ormanlar afetleri önler, ama para etmediği için önemsenmiyor. Afetlerden ders almıyoruz."

Etiketler
TBMM
Son Güncelleme:
Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu Nilüfer Barajı kurudu
İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi
Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş
BM, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için anlaştı BM, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için anlaştı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat! İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat!
Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını nasıl gördü? Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını nasıl gördü?
Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak! Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak!
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar!