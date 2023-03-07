Teklif TBMM'ye sunuldu: 25 bin hektar ormanlık alan yapılaşmaya açılacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay, TBMM'ye sunulan Orman Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin bilgiler verdi.

25 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN YAPILAŞMAYA AÇILABİLİR

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tolunay, 25 bin hektar özel orman arazisinin yapılaşmaya açılmak istendiğini açıkladı.

Tolunay'ın paylaşımları şöyle:

"Orman Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Tahmin edeceğiniz üzere ormanlar aleyhine bazı maddeler içeriyor. Bunlardan birisi özel orman sahiplerinin mağdur olduğu gerekçesiyle özel ormanların kadastrosunun yeniden yapılması.

Bir ağaçlı alanın özel orman sayılması için 3 hektardan büyük olması gerekiyor. Yan yana bulunan her biri 2 ha büyüklüğünde 2 parsel bütüncül olarak 4 ha büyüklüğünde orman olarak kabul ediliyordu. Şimdi parsel bazında değerlendirilecek ve 2si de orman sayılmayacak.

Ağırlıklı İstanbul'da olmak üzere 25 bin ha kadar özel orman var. Bunların tamamı orman dışına çıkabilir. Bu ormanların sahiplerinin mağduriyeti ise bu ormanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi Ormanlar afetleri önler, ama para etmediği için önemsenmiyor. Afetlerden ders almıyoruz."