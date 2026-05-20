Rize'de Çevre Alarmı: Meşhur Kalapotamaz Deresi'nden Köpük Aktı

Rize'nin İkizdere ilçesinden başlayıp İyidere'ye kadar uzanan bölgenin en önemli su kaynaklarından meşhur Kalapotamaz Deresi, yatak boyunca uzanan yoğun bir beyaz köpük tabakasıyla kaplandı. Bir zamanlar berraklığıyla bilinen derenin kimyasal atık görüntüsünü andıranson hali, bölgede çevre kirliliğinin ulaştığı vahim boyutu gözler önüne serdi.

'DERELER ÇAMAŞIR SUYU GİBİ AKIYOR'

Yıllardır Karadeniz genelinde sürdürülen HES (Hidroelektrik Santrali) projeleri, taş ocakları ve maden arama faaliyetleri nedeniyle derelerin can çekiştiğini söyleyen İkizdereliler, yaşanan son manzaraya büyük tepki gösterdi.

Doğal su kaynaklarının hem debisinin azaldığını hem de hızla kirlendiğini belirten vatandaşlar, "Dereler artık çamaşır suyu akar gibi akıyor. Çocukluğumuzun yüzdüğümüz, su içtiğimiz derelerinde şimdi zehir yüzüyor" ifadelerini kullanarak yetkililerin derhal harekete geçmesini ve sudan numune alınmasını talep etti.

'HES DEPOLARINDAKİ ASİTLİ SUYU BOŞALTTILAR'

Derenin köpüklü akmasının arkasındaki tehlikeli nedeni açıklayan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bunun normal bir nehir akışı olmadığını vurguladı. Son günlerde Karadeniz'in yoğun yağış almasıyla HES baraj depolarının ve türbinlerinin dolup taştığına dikkat çeken Gönül, şunları kaydetti:

"Barajların kapakları açılınca, uzun yıllardır temizlenmeyen depolardaki o birikmiş kirlilik dereye salınıyor. Dipte biriken bu kirli sular zamanla yüksek oranda asit oluşturur. Havuzlarda biriken asitli ve pis su aniden vadiye bırakılınca, derede işte bu doğal olmayan dev köpük tabakası meydana gelir. Görüntü net bir asit reaksiyonudur."

HES ve maden projeleriyle halihazırda büyük yara alan Karadeniz vadilerinin bu tür gizli tahliyelerle ikinci kez katledildiğini belirten ORÇEV Başkanı Gönül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanlarının acilen sahaya inmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA