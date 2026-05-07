Akbelen’de Yargı Freni: Acele Kamulaştırma Durduruldu

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresinde kömür maden sahalarının genişletilmesi amacıyla köylülerin tapulu arazilerine yönelik başlatılan 'acele kamulaştırma' süreci, yargı duvarına çarptı. Danıştay 6. Dairesi, bölge halkının mülkiyet hakkını ve çevre sağlığını koruyan kritik bir karara imza attı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK'

Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki 679 parseli kapsayan Cumhurbaşkanlığı kararına karşı 96 vatandaşın açtığı davada beklenen karar çıktı.

Danıştay, acele kamulaştırmanın ancak savaş ve milli müdafaa gibi istisnai hallerde uygulanabileceğini hatırlatarak, Akbelen çevresindeki maden faaliyetleri için "olağanüstü bir durum ortaya konulamadığına" hükmetti.

Kararda ayrıca, işlemin devam etmesi halinde "telafisi imkansız zararlar" doğabileceği vurgulandı.

İKİZKÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE AKIN ETTİ

Bölge halkı, zaferlerini traktörlerle konvoy oluşturarak kutladı. Akbelen nöbet alanında bir araya gelen köylüler, "Esra’ya özgürlük" sloganları atarak hem hukuki kazanımlarını hem de doğa savunuculuğuna devam edeceklerini haykırdı.

'SIRA ANAYASA MAHKEMESİ’NDE'

Kararı değerlendiren davanın avukatlarından Arif Ali Cangı, bu durdurma kararının bir başlangıç olduğunu belirtti. 7554 sayılı kanun ile getirilen düzenlemelerin idareyi şirketlerin taşeronu haline getirdiğini savunan Cangı, "Danıştay görevini yaptı, şimdi sıra Anayasa Mahkemesi'nde. Mülkiyet hakkını ve çevre hakkını etkisizleştiren bu yasanın iptali, hukuk devleti ilkesi için hayati önemdedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA