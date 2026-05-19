23 İlde Dev Orman Kararı: Sınırlar Yeniden Çizildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile aralarında Bursa, Muğla, Kocaeli ve Şanlıurfa’nın da bulunduğu 23 ildeki bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı. Karara göre, boşaltılan alanların en az iki katı büyüklüğünde yeni ormanlık alan tesis edilecek.

Toplam 23 ili kapsayan geniş çaplı arazi düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Karar doğrultusunda, sınır ve koordinatları net olarak belirlenen bazı araziler orman vasfını kaybederek orman sınırları dışına çıkarıldı.

HANGI İLLER KAPSAMA ALINDI?

Yeni düzenleme ile haritası ve sınırları revize edilen 23 il şu şekilde sıralandı:

Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak.

İKİ KATI BÜYÜKLÜKTE YENİ ORMAN ŞARTI

Orman sınırları dışına çıkarılan mevcut alanların yüzölçümünün iki katından az olmamak üzere yeni orman alanları kurulacak. Bu kapsamda, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ya da hazinenin özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlar devreye sokulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, belirlenen bu yeni arazileri orman tesisi yapılması amacıyla hızlıca Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) tahsis edecek.

Kaynak: AA

