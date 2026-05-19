ABD'de İslam Merkezi'ne Silahlı Saldırı! 3 Can Kaybı, Saldırganlar Ölü Bulundu

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin yetkililerden açıklamalar geldi.

BBC'nin haberine göre San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, ilk ihbarın yerel saatle 11.43’te alındığını ve saldırıda aralarında 1 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALDIRGANLAR İNTİHAR ETTİ

Wahl, olayın ardından bölgede bir araç içinde bulunan 17 ve 19 yaşındaki 2 saldırganın ölü bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'korkunç bir durum' olarak nitelendirerek, "Bazı ön bilgiler aldım ama konuyu tekrar çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz" dedi.

Kaynak: AA-BBC