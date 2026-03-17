Bakan Kurum'dan Avrupa’ya Mesaj: 'COP31’de Ortaklık Şart'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Bilkent Otel’de Avrupa Birliği Delegasyonu ve üye ülkelerin büyükelçileriyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında, COP31’in küresel iklim rejiminde merkezi bir rol üstleneceğini vurguladı. Kurum, Türkiye’nin bu süreçte sadece ev sahibi değil, aynı zamanda güven ve işbirliğini güçlendiren aktif bir aktör olduğunu belirtti.

AVRUPA YENİ EŞİĞİ GEÇTİ

Kurum, dünyanın iklim krizinde yeni bir eşiği geçtiğini ve Avrupa’nın, küresel ortalamaya kıyasla iki kat hızlı ısındığını söyledi. 1980–2023 döneminde Avrupa’da iklim kaynaklı ekonomik kayıpların yaklaşık 738 milyar avro olarak kaydedildiğini, su stresi ve toprak bozulmasının ise ciddi boyutlara ulaştığını aktardı.

COP31’in 'Uygulama COP’u olarak tasarlandığını ifade eden Kurum, Türkiye’nin 9 öncelik alanıyla sürece katkı sağlayacağını kaydetti. Bunlar arasında Sıfır Atık projesinin güçlendirilmesi, gençlerin iklim okuryazarlığı ve yeşil istihdam süreçlerine katılımının artırılması, gıda güvenliği ve yeşil sanayileşme yer alıyor.

'İLİŞKİ DERİNLEŞTİRİLECEK'

Kurum, Türkiye’nin AB ile çevre ve iklim alanındaki işbirliğini derinleştireceğini ve Avrupa’yı dünyanın ilk karbon nötr kıtası yapma vizyonuna katkı sunacağını vurguladı. Ayrıca COP31’in, iklim eylemlerinin uygulamaya geçirilmesi ve güven inşa edilmesi açısından kritik bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA