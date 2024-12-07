Kaş'ta Sağanak Sonrası Denizin Rengi Değişti

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası denize karışan yağmur suları, deniz suyunun rengini kahverengiye çevirdi. Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı'nda mavi ile kahverengi iç içe geçti.

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Kaş'ta Sağanak Sonrası Denizin Rengi Değişti

Antalya'nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak sonrası yağmur suları denize ulaştı, mavi ile kahverengi birbirine karıştı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü. Mavinin kahverengiyle karıştığı deniz dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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