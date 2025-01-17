İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Üzerine Çıktı
İstanbul'da günlerdir süren yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı. İSKİ'nin verilerine göre, bugün itibarıyla barajların doluluk oranı ortalama %50,49 olarak ölçüldü.
İstanbul'da eylül ayında %50’nin altına düşen doluluk oranları, uzun bir aradan sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Son 15 gün içerisinde baraj doluluk oranlarında yaklaşık %10’luk bir artış yaşandı.
GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Yağışlardan en çok fayda sağlayan barajlar ise Trakya bölgesinde bulunanlar oldu. Daha önce %5-6 seviyelerine kadar gerileyen Kazandere Barajı, %86,18 doluluk oranına ulaştı. Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı %49,05, Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise %99,71 olarak kaydedildi.
İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli: %52,21
Darlık: %44,07
Elmalı: %86,71
Terkos: %56,03
Alibeyköy: %37,25
Büyükçekmece: %46,64
Sazlıdere: %40,68
Istrancalar: %99,71
Kazandere: %86,18
Papuçdere: %49,05
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: