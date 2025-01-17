İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Üzerine Çıktı

İstanbul'da eylül ayında %50’nin altına düşen doluluk oranları, uzun bir aradan sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Son 15 gün içerisinde baraj doluluk oranlarında yaklaşık %10’luk bir artış yaşandı.

GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Yağışlardan en çok fayda sağlayan barajlar ise Trakya bölgesinde bulunanlar oldu. Daha önce %5-6 seviyelerine kadar gerileyen Kazandere Barajı, %86,18 doluluk oranına ulaştı. Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı %49,05, Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise %99,71 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: %52,21

Darlık: %44,07

Elmalı: %86,71

Terkos: %56,03

Alibeyköy: %37,25

Büyükçekmece: %46,64

Sazlıdere: %40,68

Istrancalar: %99,71

Kazandere: %86,18

Papuçdere: %49,05

Kaynak: DHA