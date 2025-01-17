İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Üzerine Çıktı

İstanbul'da günlerdir süren yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı. İSKİ'nin verilerine göre, bugün itibarıyla barajların doluluk oranı ortalama %50,49 olarak ölçüldü.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Üzerine Çıktı

İstanbul'da eylül ayında %50’nin altına düşen doluluk oranları, uzun bir aradan sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Son 15 gün içerisinde baraj doluluk oranlarında yaklaşık %10’luk bir artış yaşandı.

İstanbul'un Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Üzerine Çıktı - Resim : 1

GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Yağışlardan en çok fayda sağlayan barajlar ise Trakya bölgesinde bulunanlar oldu. Daha önce %5-6 seviyelerine kadar gerileyen Kazandere Barajı, %86,18 doluluk oranına ulaştı. Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı %49,05, Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise %99,71 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: %52,21

Darlık: %44,07

Elmalı: %86,71

Terkos: %56,03

Alibeyköy: %37,25

Büyükçekmece: %46,64

Sazlıdere: %40,68

Istrancalar: %99,71

Kazandere: %86,18

Papuçdere: %49,05

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda Korkutan Görüntüler Çanakkale Boğazı'nda Korkutan Görüntüler
WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
Akbelen'in Komşusunda Maden Uğruna Talan! İş Makineleri Zeytinliklere Girdi Akbelen'in Komşusunda Maden Uğruna Talan
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak