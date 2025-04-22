İstanbul'da 39 Yıldır Böyle Mart Görülmedi: Tehlike Büyüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi bu yıl mart ayında ciddi bir kuraklık yaşadı. Uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olan mart ayı yağışı, bu yıl sadece 25,7 milimetre olarak ölçüldü. Bu, geçen yıla göre yüzde 59, ortalamaya göre ise yüzde 61’lik bir azalmaya işaret ediyor.

İstanbul’da son 39 yılın en düşük mart yağışı kaydedilirken, Kırıkkale'de 65 yılın, Balıkesir'de 42 yılın, Kocaeli ve Sakarya’da ise 36 yılın en düşük seviyeleri görüldü. Yağışlı gün sayısı Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'de 15-20 gün civarında seyrederken, Kırıkkale çevresinde bu sayı bazı yerlerde 1 güne kadar düştü.

'KURAKLIK TÜRKİYE’NİN BELİNİ BÜKÜYOR'

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Türkiye genelinde yağışların tehlikeli boyutlara indiğini belirtti. Özdemir, "Türkiye genelinde yağışlarda ciddi düşüş gözlemliyoruz. 39-40 yıllık ortalamalara bakıldığında da bu azalma net şekilde görülüyor. Kuraklık maalesef Türkiye'nin belini büküyor" dedi.

'BU BİR ALARMDIR'

Barajlardaki doluluk oranlarının geçici bir rahatlama sağladığını, ancak asıl sorunun devam ettiğini vurgulayan Özdemir, "Barajlarımızın dolu olması bizi aldatmasın. Bu yıl Marmara ve Karadeniz sahillerinde etkili olan kuvvetli yağışlar toprağın bir miktar nemlenmesini sağladı ancak bu yeterli değil. Önümüzdeki yıllar için bu bir alarmdır." diye konuştu.

Dünyada ortalama sıcaklık artışının 1,3 dereceye ulaştığını kaydeden Özdemir, büyükşehirlerde bu artışın daha da fazla hissedildiğini kaydetti. Fosil yakıt kullanımının çok yüksek seviyede olduğunu kaydeden Özdemir, "Büyük ülkeler yeşil enerjiye geçişte maliyet nedeniyle zorlanıyor. Ancak bu yakıtların kullanımından vazgeçilmezse kuraklık daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Kuraklığın yer altı sularını, gölleri ve nehirleri etkilediğini belirten Özdemir, bunun sosyoekonomik problemlere de yol açtığını vurguladı.

'REHAVETE KAPILMAMALIYIZ'

Özdemir, İstanbul'daki barajların yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu ancak bunun rehavete neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlar su tasarrufunda bulunmalı. Bu bir su seferberliği olmalı. Herkes bireysel olarak katkı sağlamalı. Aynı zamanda şehirlerde betonlaşmanın önüne geçilmeli, ağaçlandırmaya ağırlık verilmeli. Metropollerde yeşil alanların artırılması kuraklıkla mücadelede önemli bir adımdır" diye konuştu.

Kaynak: AA