Kurak Kentte Nisan Yağışları Çiftçiyi Güldürdü

Uzun zamandır az yağış alan Muğla’da Nisan yağışları, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Muğla’nın Nisan ayının ilk haftasında uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış aldığını belirtti.

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Kurak Kentte Nisan Yağışları Çiftçiyi Güldürdü

Son yılların en kurak Mart ayının yaşandığı Muğla’da Nisan ayı ile birlikte başlayan yağışlar sonrası toprak adeta suya doydu. Nisan yağmurlarının hem çiftçiler, hem de diğer üreticiler açısından ürün rekoltesinde artışa neden olması bekleniyor.

Sağanak yağışların etkili olduğu Muğla’da metrekareye düşen yağış miktarında en fazla yağış 35 kilogram ile Menteşe ilçesinde yaşanırken, Menteşe’yi 28,5 kilogram ile Marmaris izledi.

Mart ayının kurak geçmesi ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık nedeni ile özellikle hububat ekilen arazilerde kuraklık sıkıntısı baş göstermişti. Nisan ayının girmesiyle birlikte yaklaşık 10 gündür devam eden bahar yağmurları toprakların suya doymasını sağladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Muğla’nın Nisan ayının ilk haftasında uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış aldığını belirtti.

Kaynak: AA

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