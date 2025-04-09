Temizlik İçin Suyu Azaltılan Porsuk Çayı'nda Ceset Bulundu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, temizlik çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürülen Porsuk Çayı’nda 20 yaşındaki M.E.E.’nin cansız bedeni bulundu.

Temizlik İçin Suyu Azaltılan Porsuk Çayı'nda Ceset Bulundu

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi’nden geçen çayın 120 santimetre derinliğindeki sığ kısmında hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde cesedin yakın zamanda hayatını kaybeden M.E.E.’ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir Porsuk Çayı Ceset
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti
Kabe'ye Alınmama Sebebi Gündem Oldu... 'İslam'ın Doğduğu Yerde Yasak' Diyerek İsyan Etti Kabe'ye Alınmama Sebebi Gündem Oldu... 'İslam'ın Doğduğu Yerde Yasak' Diyerek İsyan Etti
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi