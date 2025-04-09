Temizlik İçin Suyu Azaltılan Porsuk Çayı'nda Ceset Bulundu
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, temizlik çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürülen Porsuk Çayı’nda 20 yaşındaki M.E.E.’nin cansız bedeni bulundu.
Eskişehir'de İstiklal Mahallesi’nden geçen çayın 120 santimetre derinliğindeki sığ kısmında hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde cesedin yakın zamanda hayatını kaybeden M.E.E.’ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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