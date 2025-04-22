Koyulhisar’da GES Tepkisi Büyüyor

Sivas'ın Koyulhisar İlçesinde yapılması planlanan ve “ÇED Olumlu” kararı durdurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için kamulaştırma işlemlerine ilişkin toplantı yarın yapılacak. Vatandaşlar, tarım arazilerine GES yapılmasından dolayı tepki gösterirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Bölgedeki vatandaşların tamamına yakının tarım ve arıcılıktan geçimini sağladığını bu gerçeğin bilirkişi raporlarına da yansıdığını vurgulayan Karasu, “Kurulmak istenen GES’in ekilebilir araziler üzerine değil de bölgedeki yamaçlar veya hazineye ait boş arazileri değerlendirilerek bölgeye ve ekonomiye kazandırılması neden düşünülmüyor?” diye sordu.

TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yapılması planlanan HES yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ilavesi projesi halkın tepkisini toplamaya devam ederken, kamulaştırma işlemlerine ilişkin toplantı yarın saat 10.30'da Sivas Merkez’de bulunan Masal Düğün ve Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Danıştay’ın iptal ettiği ÇED kararına dayanak olan bilirkişi raporunda, santralin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği, üretim yapılan arazilerin veriminin düşeceği, bölgenin tarım dışında ekonomik faaliyeti olmadığı vurgulanmıştı.

Koyulhisar’ın Şeyhler, Orta, Aşağıkale, Yukarıkale Mahalleleri ve Yalnıztepe köyü mevkiinde yapılması planlanan santrale vatandaşlar, “Güneş Enerji Sistemleri bu ülkenin ihtiyacı, enerjiye ihtiyacımız var yapılmalıdır, yapılsın ama ekilebilir arazilere değil de yamaçlarda hazineye ait boş araziler araziler var oraya yapılsın. Ekilebilir sulanabilir tarlalara yapılmasın” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bölgedeki vatandaşların büyük bölümünün arıcılık ve tarımdan geçimini sağladığını hatırlatan CHP’li Karasu, “Burası doğal hayatın, tarımın ve hayvancılığın yapıldığı bir bölge. İnsanlar, arıcılık ile sebze meyve yetiştirip karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Başka tarım arazisi de yok. GES’in yapılacağı arazide meyve ağaçları var. Yine yerel tohumdan üretilen patent tescilli Koyulhisar domatesimiz de sadece bu bölgede yetiştiriliyor. Santral elbette yapılabilir, ama vatandaşın ekilebilir arazilerine göz dikmiş durumda. Vatandaşın bir avuç toprağı elinden alınmasın Ekonomik değeri olmayan, Hazineye ait alanlar değerlendirilebilir. Danıştay kararında, tarımın sekteye uğratılacağı anlatılmış olmasına rağmen, vatandaşla inatlaşmanın nedenini anlamak mümkün değil” diye konuştu.

İKİ BAKANA SORU ÖNERGESİ

Karasu, Tarım ve Enerji Bakanlarına verdiği ayrı ayrı soru önergeleri verdi. Santrali kuracak şirketin, kurmak istediği panellerden elde ettiği enerjiyi masrafsız olarak aktarma merkezinden, kurulumu kolay olacağı için Kelkit Çayı kenarındaki düz tarım arazilerini talep ettiği iddiasının doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyen Karasu, “Zaten çok kısıtlı tarım arazileri olan Koyulhisar’da, geçimini sadece tarım ve arıcılık üzerinden sağlayan vatandaşların karşılaşacağı mağduriyetler nasıl giderilecektir? Vatandaşın Söz konusu proje gerçekten kamu yararı adına mı, yoksa, şirketin çıkarları gözetilerek mi sürdürülmektedir?” diye sordu.