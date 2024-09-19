Engel Tanımayan Görme Engelliler Bisiklet Sürdü

Tepebaşı Belediyesi, Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) ve Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsBid) iş birliği ile düzenlenen Engelsiz Tandem Bisiklet Sürüşü etkinliğinde görme engelli bireyler bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.



Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası’nı birbirinden anlamlı etkinlikler ile kutluyor. Bu yıl teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlar’ olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftasında daha fazla sosyal eşitlik, yol güvenliği, daha az gürültü, hava kirliliği ve daha iyi bir yaşam kalitesi ile kentlerdeki vatandaşların beklentilerinin karşılanması amaçlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) ve Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsBid) iş birliği ile görme engelli bireylerin yaşadığı günlük engelleri anlamak ve bireylere bisikletle tanışma fırsatını sunmak amacıyla Engelsiz Tandem Bisiklet Sürüşü etkinliği gerçekleştirildi. VelEsBid Başkanı Oğuzhan Can katılımcılara bisikletin kullanımı ve sürüşüyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte görme engelli bireyler bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.





ÇOK GÜZEL BİR DUYGU



Etkinlik ile ilgili konuşan Hüsnü Sarı, “Doğuştan yüzde 90 görme kaybım var. Bizlerin böyle bir isteğini hevesimizi yerine getirip bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, biz görmezler ulaşmamızın zor olan bir şeyin imkanı sağlandığında çok hoş oluyor” dedi.

Erdal Kutluay, “Çok güzel bir duygu. Herkesin binmesini tavsiye ederim. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar bize bu mutluluğu yaşattılar” diye konuştu.

Kerim Gülnaz, “Hayatımda ilk defa biniyorum. Bisiklet sağlıklıdır, herkes binsin. Çocuk, genç, yaşlı, engelli herkes binsin, herkesin imkanı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA