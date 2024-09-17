Dere Mora Döndü, Açıklama Geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Polis Evi’nin önünden geçen derenin suyunun mor renge dönüşmesi sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından suda yapılan incelemede dere içine boya kalıntısının bırakıldığı açıklandı.

MUSKİ tarafından yapılan paylaşımda, “Marmaris İlçemizin Kemeraltı Mahallesinde yaz sezonu başında temizliğini yapmış olduğumuz Polis Evi önündeki derede bulunan suyun mor renk aldığı görülmüştür. Bölgede ekiplerimizin yapmış olduğu araştırma neticesinde boya kalıntılarının akıtılması nedeniyle suyun mor renk aldığı tespit edilmiştir. Derede oluşan renk değişimi halk sağlığı açısından olumsuz durum oluşturmaktadır. Ancak konu başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere Marmaris Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlara aktarılmıştır. Vatandaşlarımızın çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bu tür davranışlardan uzak durmasını, dere yataklarına ve altyapı sistemlerine zarar verecek atıkları buralara atmamalarını rica ederiz” denildi.

Kaynak: İHA