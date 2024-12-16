Çıldır Gölü Antarktika'ya Döndü! Eskimo Usulü Balık Avlanıyor

Ardahan'da yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde dalgalar sahile buz parçalarını taşıyor. Görünümüyle Antarktika'yı andıran gölde Eskimo usulü balık avlanıyor.

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Çıldır Gölü Antarktika'ya Döndü! Eskimo Usulü Balık Avlanıyor

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile dondu. Hem konumu hem de doğası ile hayranlık uyandıran gölün yüzeyinde yerli ve yabancı turistler atlı kızaklarla gezip, Eskimo usulü balık avlıyor, düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Önceki gün bölgede yaşanan ve hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle gölde tıpkı denizdeki gibi dalgalar oluştu. Dalgalar gölün yüzeyindeki buz tabakalarını kırıp, kıyıda topladı. Antarktika'yı andıran görüntülerin yaşandığı Çıldır Gölü'nü izleyenler ilginç bir olaya tanıklık etti.

Çıldır Gölü Antarktika'ya Döndü! Eskimo Usulü Balık Avlanıyor - Resim : 1

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Memleketi Çıldır ilçesine gezmek için İstanbul'dan gelen 52 yaşındaki Engin Yalçın şöyle konuştu:

"Yaşanan fırtına nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzullar parçalandı. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Fırtına nedeniyle gölde yüksekliği bir metreye varan dalga oluştu. Bu da gölün yüzeyindeki tüm buzulları parçalayınca bize Antarktika'yı anımsattı."

Çıldır Gölü Antarktika'ya Döndü! Eskimo Usulü Balık Avlanıyor - Resim : 2

Atlı kızak, Eskimo usulü balık avlama ve çeşitli aktivitelerin yapılabilmesi için gölün yeniden donması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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