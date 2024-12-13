Veriler İlk Kez Ortaya Çıktı: Afşin Elbistan Termik Santrali Ölüm Saçıyor!

Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) verilerine, Greenpeace Türkiye ulaştı. İlk kez elde edilen veriler, iki yeni ünite daha yapılması planlanan santralde ölçülen Karbonmonoksit (CO), Kükürt Dioksit (SO₂), Azot Oksitler (NOx) ve Toz (PM10) değerlerini gösteriyor. Buna göre ortalama değerler, yönetmelik sınırlarını 1 buçuk kattan 8 kata kadar aşıyor. CO, SO₂, NOx ve PM10, kalp ve solunum yolu problemlerinden kansere kadar pek çok hastalığa neden oluyor. Aynı zamanda biyoçeşitlilik kaybı ile su kaynaklarının kirlenmesi gibi çevresel sorunlara da yol açıyor.

2021 yılında bölge halkından gelen yoğun kirlilik şikayetleri üzerine 12 yöre sakini Greenpeace Türkiye ile birlikte santrallere dair SEÖS verilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep etti. 3 yıllık sürecin sonunda Bakanlık, istenilen belgelerin bir kısmını paylaştı.

ORTALAMA DEĞERİN 8 KATINA ULAŞTI

Bakanlıkça Afşin-Elbistan A Termik Santralinin üç ünitesine dair paylaşılan veriler 1.07.2020 - 17.10.2020 tarihleri arasını kapsıyor. Verilere göre, Kükürt Dioksit (SO₂) ortalama değerleri sınırın 8 katına, Toz (PM10) ortalama değerleri sınırın 4 katına, Karbonmonoksit (CO) ortalama değerleri sınırın 3 katına, Azot Oksitler (NOx) ortalama değeri sınırın 1,5 katına kadar ulaşıyor. Saatlik ölçümlerde ise limit aşımlarının çok daha yüksek olduğu anlar var. Verilerdeki maksimum değerler dikkate alındığında CO değerinin sınırın 19 katına, NOx değerinin sınırın 2 buçuk katına, SO₂ değerinin sınırın 44 katına, PM10 değerinin sınırın 14 katına dek yükseldiği saatlerin görülmesi dikkat çekiyor.

"TERMİK SANTRALLER ÖLÜM SAÇIYOR"

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Emel Türker Alpay, istedikleri tüm verilerin henüz paylaşılmadığını ancak 3 buçuk aylık verilerin dahi filtreleme sistemindeki sorunu ortaya koyduğunu söyledi. Alpay, "Bununla birlikte termik santrallerin tüm filtre sistemleri mevzuatlara uygun çalışsa dahi ölüm saçtığını biliyoruz. Santrale, bütün çevre ve sağlık zararlarına rağmen halen iki yeni ünite yapılması planlanıyor. 6 Şubat depreminin merkez üssü olan Elbistan, yeni termik santrallere değil, bölge halkının refahını ve çevre sağlığını merkeze alan adil ve yeşil bir yeniden inşa planına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

GREENPEACE TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ

Alpay, Greenpeace Türkiye’nin taleplerini şöyle sıraladı:

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afşin-Elbistan A Termik Santraline, çevre iznini hangi gerekçelerle verdiğini derhal açıklamalıdır.

* Santrallerin SEÖS verileri ve raporları düzenli olarak kamuya açık bir şekilde paylaşılmalıdır.

Termik santrallerin bölgede yarattığı kirliliğin sağlık etkilerini etkili bir şekilde değerlendirebilmek ve halk sağlığını korumak için düzenli sağlık taramaları yapılmalı ve kirlilikten etkilenen bölgelere yönelik halk sağlığı önlemleri alınmalıdır.

* Türkiye’nin en büyük dördüncü ovası üzerine kurulu termik santrallerin bölgede yarattığı kirliliğin kümülatif çevresel etkilerini etkili bir şekilde değerlendirebilmek için gerekli çalışmalar yapılmalı ve önlemler alınmalıdır.

* Türkiye’nin iklim değişikliği hedefleri, bölgedeki mevcut çevre kirliliği, sağlık etkileri ve depremin yarattığı tahribat göz önüne alınmalıdır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afşin-Elbistan A Termik Santralinin ek ünitelerine ilişkin projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuna onay vermemelidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projeyi iptal etmelidir. Kaynaklar, bölgenin çevresel ve sağlık yükünü artıracak termik santral projeleri yerine adil ve yeşil yeniden inşa için kullanmalıdır.