Cezalarda Dev Artış, Gürültü Yapan Komşu Yandı! Yılbaşında Yürürlüğe Girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yılda çevreyi kirletenlere uygulanan cezaların artırılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, evlerde standartlara aykırı şekilde gürültü yapan komşulara verilecek cezada da artış yapıldı. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğüne girecek. İşte ayrıntılar...

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Cezalarda Dev Artış, Gürültü Yapan Komşu Yandı! Yılbaşında Yürürlüğe Girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlarla kurup da çalıştırmayanlara 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulanacak.

GÜRÜLTÜ CEZALARI ARTTI

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 11 bin 035, ulaşım araçları için 33 bin 326, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361, fabrika ve şantiye için de 334 bin 297 lira olacak.

Eğlence gürültüsünün cezası da 334 bin 297 lira olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:

  • Konutlar: 11 bin 035 lira
  • Ulaşım araçları: 33 bin 326 lira
  • İş yerleri ve atölyeler: 111 bin 361 lira
  • Fabrikalar ve şantiyeler: 334 bin 297 lira
  • Eğlence gürültüsü: 334 bin 297 lira
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Çevreyi Kirletenler Yandı! İşte Yeni CezalarResmi Gazete'de Yayımlandı: Çevreyi Kirletenler Yandı! İşte Yeni CezalarGüncel

Kaynak: AA

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Çevre mücadeleleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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