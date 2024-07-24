Cennet ve Cehennem Vadisi'nde Çöp Temizliği

Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok’un yer aldığı Cilo-Sat Dağları eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi’nde piknik yapan vatandaşlar tarafından çevreye atılan çöpler, il özel idaresi ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Kırıkdağ köyü sakinlerinden Abdullah Adıyaman, "Gerek Hakkari gerekse de il dışından gelerek Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesini ziyaret edenlerden ricamız çöplerini çevreye atmamaları ve doğayı kirletmemeleridir. Doğayı korumak hepimizin görevidir. Türkiye’nin birçok yerinden buraya insanlar geliyor. Bu güzel doğaya sahip çıkmamız lazım. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini il özel idaresi tarafından bölgeye konulan çöp konteynerlerine bırakmalarıdır. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. İl özel idaresi ekipleri, Cennet ve Cehennem Vadisi’ne gelerek buradaki çöpleri toplayarak götürdüler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu muhteşem doğaya sahip çıkmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA