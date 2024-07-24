Cennet ve Cehennem Vadisi'nde Çöp Temizliği

Hakkari’deki Cennet ve Cehennem Vadisi’nde piknik yapan vatandaşlar tarafından doğada bırakılan çöpler, il özel idaresi ekipleri tarafından toplandı.

Son Güncelleme:
Cennet ve Cehennem Vadisi'nde Çöp Temizliği

Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok’un yer aldığı Cilo-Sat Dağları eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi’nde piknik yapan vatandaşlar tarafından çevreye atılan çöpler, il özel idaresi ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Kırıkdağ köyü sakinlerinden Abdullah Adıyaman, "Gerek Hakkari gerekse de il dışından gelerek Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesini ziyaret edenlerden ricamız çöplerini çevreye atmamaları ve doğayı kirletmemeleridir. Doğayı korumak hepimizin görevidir. Türkiye’nin birçok yerinden buraya insanlar geliyor. Bu güzel doğaya sahip çıkmamız lazım. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini il özel idaresi tarafından bölgeye konulan çöp konteynerlerine bırakmalarıdır. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. İl özel idaresi ekipleri, Cennet ve Cehennem Vadisi’ne gelerek buradaki çöpleri toplayarak götürdüler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu muhteşem doğaya sahip çıkmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
Türkiye'nin Dördüncü En Büyük Gölü Ölüyor! Durum Çok Tehlikeli, Battaniye Gibi Kapladı Türkiye'nin Dördüncü En Büyük Gölü Ölüyor
Hava Trafiğine 'İklim' Engeli: Almanya'da Protestolar Nedeniyle Hava Trafiği Askıya Alındı Almanya'da Protestolar Nedeniyle Hava Trafiği Askıya Alındı
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir
Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak