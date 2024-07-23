Türkiye'nin Dördüncü En Büyük Gölü Ölüyor! Durum Çok Tehlikeli, Battaniye Gibi Kapladı

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan ve son yıllarda kuraklık tehdidi altında bulunan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde kirliliğin göstergesi su yosunları olarak da bilinen algler ile göldeki otçul balıkların tükenmesine bağlı hızla çoğalan su bitkileri, göl yüzeyini kapatmaya başladı.

Uzun yıllardır Eğirdir Gölü'nün yaşadığı tehlikeleri dile getirip, uyarılar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Eğirdir'deki Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Dr. Erol Kesici, göldeki balık popülasyonuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eskiden gölün doğal ekosisteminde dokuz çeşit otçul balık bulunmaktaydı. Balıklandırma için atılan levrek, sazan gibi balıklar bu otçul balıkları yedi. Halbuki bu bitkiler otçul balıkların en iyi besinleriydi. Yani bir merayı, otlağı düşünün. Oradaki koyunlar nasıl otla besleniyorsa, aynı zamanda o ortamdaki ot dengesini koruyorsa işte göldeki balık popülasyonunun etçilleştirilmesi gölün her tarafının bu otlarla kaplanmasına neden oldu."

DURUM ÇOK TEHLİKELİ

Dr. Erol Kesici, gölün su seviyesinin azalmasıyla güneş ışınlarının dip kısma daha çok etki ettiğini ve bunun sonucu olarak su bitkilerinin aşırı geliştiğini belirterek şöyle devam etti:

“Köpüklenmeyle aynı bitkiler ve üst kısmında da mikroskobik su bitkileri dediğimiz siyanobakteriler, fitoplanktonlar meydana gelmesiyle pelteleşmiş bir tabaka oluşuyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda şunu söylemiştik; müsilaj sadece denizlerde değil, Eğirdir Gölü'nde gördüğümüz şekilde bir yapının oluşması aynı zamanda bir müsilaj örneği olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten de çok üzücü ve tehlikeli bir durum."

BATTANİYE GİBİ KAPLADI

Gölde makroskobik su bitkilerinin üzerinde su yosunları denilen alglerin bir örtü meydana getirdiğini belirten Dr. Kesici, bu durumun göldeki oksijeni etkilediğini ve canlıların ölümüne neden olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ki, bu örtü çok çok tehlikelidir. Çünkü her tarafı battaniye gibi örtmekte ve gölün oksijensiz kalmasına, su canlılarının ölümlerine neden olmaktadır. Gölün özellikle güneyinde görülen bu sarımsı, yeşilimsi tabaka ise su yosunlarının oluşturduğu kirliliğin göstergesi bir kanıttır."

Kaynak: DHA