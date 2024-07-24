Hava Trafiğine 'İklim' Engeli: Almanya'da Protestolar Nedeniyle Hava Trafiği Askıya Alındı

Almanya'da iklim aktivistlerinin iniş ve kalkış pistine yakın alanda gerçekleştirdiği eylem nedeniyle Köln-Bonn Havalimanı'nda hava trafiği askıya alındı. Benzer eylemlerin İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kanada, ABD, İskoçya ve Norveç'teki havaalanlarında da eş zamanlı gerçekleştirileceği açıklandı.

Hava Trafiğine 'İklim' Engeli: Almanya'da Protestolar Nedeniyle Hava Trafiği Askıya Alındı

Avrupa'nın birçok kentinde yaptıkları eylemlere devam eden iklim aktivistleri, Almanya'daki Köln-Bonn Havalimanı'nda da bir protesto gerçekleştirdi.

Köln polisi beş aktivistin iniş ve kalkış pistine yakın alanda eylem yaptığını ve hava trafiğinin de bu nedenle askıya alındığını açıkladı.

Letzte Generation (Son Nesil) grubunun sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu eylem ile 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasının talep edildiği ve eylemin uluslararası protesto kampanyasının bir parçası olduğu aktarıldı.

Paylaşımda benzer eylemlerin İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kanada, ABD, İskoçya ve Norveç'teki havaalanlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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