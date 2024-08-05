Bursa’nın Nilüfer Çayı İçin İşbirliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı’yı makamında kabul etti. Görüşmede Nilüfer Çayı’nın temizlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bursa’nın Nilüfer Çayı İçin İşbirliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

Bursa’nın Nilüfer Çayı İçin İşbirliği - Resim : 1

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Prof. Dr. Mustafa Sarı ile yaptığımız toplantıda, Nilüfer Çayı’nın temizlenmesi konusunu ele aldık. Kendisinin katkıları ve derinlemesine analizleri, sorunun çözümü açısından bizlere önemli bir perspektif kazandırdı. Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu’nun bir üyesi olarak, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu ve bu konuda atılacak adımlar üzerine geniş fikir alışverişinde bulunduk. Prof. Dr. Sarı’nın bu konuya dair sunduğu çözüm önerileri ve bilimsel yaklaşımı, sorunun çözümüne yön verici oldu. Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya nazik ziyareti ve Bursa’mızın çevre sorunları konusundaki değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Hem Nilüfer Çayı hem de Marmara Denizi’nde yaşadığımız çevre problemlerinin çözümü noktasında sağladığı destek, Bursa’nın geleceği için büyük önem taşıyor” dedi.

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Kaynak: İHA

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