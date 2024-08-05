Sıcak Hava Ağrı Dağı’nı da Etkiledi: Buzullar ve Kar Örtüsü Erimeye Devam Ediyor

Sıcak hava şartları Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nı da etkiledi. 5137 rakımlı Ağrı Dağı’nın buzullarında ve kar örtüsünde erimeler başladı.

Sıcak Hava Ağrı Dağı’nı da Etkiledi: Buzullar ve Kar Örtüsü Erimeye Devam Ediyor

Doğal güzellikleri ve zorlu tırmanış rotalarıyla ünlü Ağrı Dağı, bu yıl da sıcak havaların etkisiyle daha hızlı bir erime sürecine girdi. Yılın her dönemi yerli ve yabancı dağcıları ağırlayan 5137 rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesini çevreleyen takke buzulu da küresel ısınma, iklim değişikliğinden nasibini aldı.

Sıcak Hava Ağrı Dağı’nı da Etkiledi: Buzullar ve Kar Örtüsü Erimeye Devam Ediyor - Resim : 1

Sıcak hava şartlarının etkisiyle buzullar erimeye devam ederken erime süreci ile zirvede sarkıt benzeri yapılar oluşuyor. Iğdır’da gözlenen Ağrı Dağı’ndaki değişimi görmek mümkün oluyor. Hava sıcaklığı her yıl belirli zamanlarda dağ eteklerinde sel olaylarına da yol açıyor.

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Kaynak: İHA

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