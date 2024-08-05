Sertap Erener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sokak Hayvanları' Çağrısı: 'Bize 4 Yıl Daha Verin'
Ünlü şarkıcı Sertap Erener, sokak hayvanlarının öldürülmesiyle ilgili yürürlüğe giren yasayla ilgiili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Erener, "4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Sertap Erener, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasayla ilgili karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım" dedi.
'BİZE 4 YIL DAHA VERİN'
Nişantaşı'nda gazetecilere konuşan Erener, şu sözleri kaydetti:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu sabah bir metin yazarak videoya alıp size seslenmek istemiştim ama gazeteciler çıktı karşıma, şimdi söylemek istiyorum. Önümüzde 4 yıl var ve bu yasa 4 yılı kapsıyor. Hayvanları, Türkiye’nin onlarca ilinde ve ilçesinde olmayan barınaklara, olmayan bir yere toplamamıza imkân yok. Bu 4 yılı bekleyelim, biz hayvanseverler elinden geleni yapsın. Sizler de merhametlisiniz, bizler de merhametliyiz. O zaman el ele verelim, olması gereken gibi davranalım. Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım..”