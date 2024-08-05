Sertap Erener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sokak Hayvanları' Çağrısı: 'Bize 4 Yıl Daha Verin'

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasayla ilgili karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım" dedi.

'BİZE 4 YIL DAHA VERİN'

Nişantaşı'nda gazetecilere konuşan Erener, şu sözleri kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanım, bu sabah bir metin yazarak videoya alıp size seslenmek istemiştim ama gazeteciler çıktı karşıma, şimdi söylemek istiyorum. Önümüzde 4 yıl var ve bu yasa 4 yılı kapsıyor. Hayvanları, Türkiye’nin onlarca ilinde ve ilçesinde olmayan barınaklara, olmayan bir yere toplamamıza imkân yok. Bu 4 yılı bekleyelim, biz hayvanseverler elinden geleni yapsın. Sizler de merhametlisiniz, bizler de merhametliyiz. O zaman el ele verelim, olması gereken gibi davranalım. Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım..”