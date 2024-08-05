MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde Çok Sayıda Patlayıcı Madde Ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde Çok Sayıda Patlayıcı Madde Ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilerek, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 tane 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 el dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 3 el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 güneş paneli, 1 kamera, 1 drone gövdesi, 1 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi."

Balıkesir’de Terör Operasyonu: 3 Kişi YakalandıBalıkesir’de Terör Operasyonu: 3 Kişi YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
Son Güncelleme:
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Sahte Para Operasyonu: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı Sahte Para Operasyonu: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı
Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza
Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralandı Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu