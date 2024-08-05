MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde Çok Sayıda Patlayıcı Madde Ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilerek, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 tane 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 el dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 3 el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 güneş paneli, 1 kamera, 1 drone gövdesi, 1 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi."

Kaynak: AA