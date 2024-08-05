Çiftçiler Tüm Uyarılara Rağmen Devam Ediyorlar! Uzmanlar Anız Yakmanın Zararlarına Dikkat Çekti

Muş’un Bulanık ilçesinde çiftçiler tüm uyarılara rağmen anız yakmaya devam ediyor. Hasadın ardından kontrolsüz bir şekilde anız yakılması yangınlara neden oluyor. Uzmanlar anız yakmanın zararlarına dikkat çekiyor.

Çiftçiler Tüm Uyarılara Rağmen Devam Ediyorlar! Uzmanlar Anız Yakmanın Zararlarına Dikkat Çekti

Verimli toprakları ile bilinen Muş’un Bulanık ilçesinde çiftçiler hasadın ardından uyarılara rağmen anız yakmaya devam ederken, uzmanlar ise anız yakmanın toprağa ve ürüne çok büyük zararlar verdiğini ifade ediyor. Bulanık'ta arpa ve buğday hasadının ardından tüm uyarılara rağmen çiftçilerin tarlalarını yeni ürünlere hazırlamak için anız yakma yöntemine başvurması Bulanık Ovası'nı adeta duman ve küle boğuyor. İlçenin üzerini duman bulutu sararken, ekinlerin külleri ise evlerin içine kadar giriyor.

Çiftçiler Tüm Uyarılara Rağmen Devam Ediyorlar! Uzmanlar Anız Yakmanın Zararlarına Dikkat Çekti - Resim : 1

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, valiliğin yayınlamış olduğu genelge ve muhtarlar üzerinden çiftçileri uyarmalarına rağmen anız yakılmaya devam edildiğini söyledi. Korkmaz, “Anız yangınlarının valilik makamından gelen emirlere rağmen, bizim yaptığımız toplantılara, bizim yaptığımız duyurulara ve sosyal medyada yaptığımız paylaşımlara rağmen, halende araziler bu şekilde yakılabiliyor. Anızın yakmamanın sebepleri, kullandığımız gübrenin yüzde 15 veya 20'si sapta kalıyor. Bu sapın arazide kalmasının çok ciddi yararları vardır. Suyu tutuyor, erozyonu engelliyor. Ondan sonra doğadaki yabani kuşlardan tutun çekirge, yılanlar ve farelerin bundan hakkı vardır. Bu bölge hayvancılık bölgesidir. Bugün itibari ile meralarımızda otların kurumasından dolayı dışarıdaki hayvanlarımız bu sap ve samanla beslenecektir. Uzun bir süreliğine beslenecektir. Bunları yaktığımızdan dolayı hayvanlarımızın besi ihtiyacını karşılamayacağız.”

Çiftçiler Tüm Uyarılara Rağmen Devam Ediyorlar! Uzmanlar Anız Yakmanın Zararlarına Dikkat Çekti - Resim : 2

DİNEN VE DEVLETEN YASAK OLAN BİR ŞEYİN YAPILMAMASI GEREKİYOR

“Bulanık'ta ciddi bir şekilde yangın var. Malazgirt'ten başlayıp, Murat Nehri’ne dayanmıştır. Erentepe tarafında da dumanlar yükseliyor. Bulanık’ın her tarafından yangınlar vardır. Bununla ne itfaiye ne de kolluk kuvveti mücadele edecek durumda değildir. Çok ciddi bir yangın vardır. Bunu çiftçilere o kadar anlatmamıza rağmen vatandaşımız gerekli hassasiyetti göstermemektedir. Anız yangınlarını engellemek için lütfen herkes elinden gelen çabayı sarf etsin ki, daha güzel gelecek bizim olsun. Dinen ve devleten yasak olan bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Buradaki haklar tek insanoğluna ait değildir. Buradaki çekirgenin ve yılanında hakkı vardır. Gelecek nesillerin, torunlarımızın da hakkı vardır. Bu şekilde biz toprağı öldürüyoruz. Topraktaki dört santimetrelik bir tabakayı oluşturmak için 400 yıl lazım. Biz şu an 400 yüz yılı tek seferde yakıyoruz. Bu Bulanık'ın tarımı için, çiftçilerimizin geleceği için doğru bir yaklaşım değil. Lütfen anız yangınlarına biraz daha hassasiyet gösterin. Lütfen yangınları engellemeye çalışın. Yakmayın” dedi.

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Kaynak: İHA

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