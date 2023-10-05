Balıkesir ve Çanakkale’de sadece bu yıl 18 madene onay verildi

TEMA Vakfı’nın verilerine göre yüzde 79’u maden ruhsatlı olan Balıkesir ve Çanakkale’de hemen her gün yeni bir projeye başlanıyor. Sadece bu yıl iki şehir için toplamda 33 yeni maden projesi için adımı atıldı, 18 madene ise onay verildi.

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Balıkesir ve Çanakkale’de sadece bu yıl 18 madene onay verildi

Daha önce de Kaz Dağları’nda Kanadalı şirket Alamos Gold 350 bin ağacı kesmiş, alanda büyük yıkım yaratmıştı. Bunun yanında büyük şirketlerin çalışmalarının devam ettiği bölgeler için yaşam savunucuları yasal mücadeleyi de sürdürüyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bu yıl adım atılan projelerin bazıları şöyle:

Balıkesir’de mermer, kalker, granit ve andezit gibi madenler için projeler düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketler, projelere onay verilmesi durumunda madenleri işletecek. Acarlar İnşaat, Bigadiç’te mermer ocağı işletmek istiyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başlayan projenin dosyasında maliyet 7 milyon 770 bin TL olarak belirlendi. İşletme, 99.21 hektarlık ruhsat sahasınının içindeki 13.21 hektarda ocağı işletecek. Proje aynı zamanda orman sınırları içerisinde kalıyor.

Benzer bir şekilde İz Granit Madencilik’in de Ayvalık’taki projesi sırada bekliyor. 9 milyon 72 bin TL değerindeki projeyle birlikte 22.8 hektarlık alan içerisinde granit ocağı projesi gerçekleştirilmek isteniyor. Projenin onay alması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bağ ve fındıklık olarak belirlenen alanda maden işletilecek.

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