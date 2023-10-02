CHP’li Taşkın’dan Enerji ve Çevre bakanlarına soru önergesi: “Radyasyon miktarı normalin 219 katı”

CHP İzmir milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’in Gaziemir Emrez Mahallesi’nde bulunan ve 13 yıl önce çevreye zarar verdiği için kapatılan akü geri kazanım fabrikası sahasının durumu hakkında soru önergesi verdi.

Gaziemir’de eski bir akü fabrikasının bahçesinde gömülü olduğu tespit edilen nükleer atıklar tehlike saçıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin cevaplayacağı soru önergesinde bölgede bulunan radyoaktivite bulaşmış atıklar önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu yarattığı ve bu atıkların temizlenmesi konusunun merkezi yönetim birimleri tarafından görmezden gelindiği belirtiliyor.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, “İzmirliler bu kadar ciddi bir konuda oyalanıyor. Vahim olanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi radyoaktif ve tehlikeli maddelerin temizlenme planı ve zamanlamasına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bilgi talep etmiş olmasına rağmen, Bakanlık konuyla ilgili cevap dahi vermemiş durumda. Geldiğimiz noktada, 2010'da kapatılan Aslan Avcı Döküm Sanayi AŞ’ye ait kurşun döküm fabrikasının 70 dönümlük bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif madde halen temizlenmedi. Ölçümler sonucunda radyasyon miktarının normal değerin 219 katı çıktığı tehlikeli atıkların toprak, hava ve suya karışması halinde büyük bir sağlık sorunu yaratacağı aşikâr” ifadelerini kullandı.

“RADYOAKTİVİTE BULAŞMIŞ ATIKLARIN HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEMESİ İÇİN NE GİBİ TEDBİRLER ALINDI?”

Taşkın soru önergesinde, “7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine göre radyoaktif atıkların yönetimi öncelikli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) görevi. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da sorumluluğu var” diyor ve şu soruları soruyor:

1) Alanda mevcut kirlilik ve etkilerine yönelik izleme ve ölçümler düzenli olarak gerçekleştirildi mi?

2) Atıkların miktarı ve alandaki dağılımına yönelik tespit çalışması yapıldı mı?

3) Radyoaktivite bulaşmış atıkların halk sağlığını tehdit etmemesi için ne gibi tedbirler alındı?

4) Alandaki radyoaktif ve tehlikeli atıkların bölgeden uzaklaştırılması konusunda bir işlem tesis edildi mi?

5) Alanı radyoaktif ve tehlikeli maddelerden temizlemek için hazırlanmış bir proje var mı?

6) Söz konusu atıklarla ilgili bertaraf dahil gerekli işlemlerin yürütülmesi neden şimdiye kadar geciktirildi?

7) Bölgedeki çalışma hangi kurumlar tarafından yürütülecektir?

8) İlgili kurumların alanda yürütülecek çalışmalara ilişkin programı, takvimi ve süreci nedir?

9) İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin kurumunuza gönderdiği 29.09.2021 tarih ve 45943877-307.02-E358128 sayılı ve keza 07.03.2022 tarih ve E-45943877-307.02-575771 sayılı yazılarında radyoaktif ve tehlikeli maddelerin temizlenme planı ve zamanlamasına dair bilgi talep edilmiş; ancak konuyla ilgili bilgi verilmemiştir. Yerel yönetimlere neden bilgilendirme yapılmamıştır? Yerel yönetimlerle nasıl bir işbirliği düşünülmektedir?

Kaynak: Gerçek Gündem