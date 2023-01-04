İzmir'de 500 bin tondan fazla radyoaktif atık 15 yıldır temizlenmedi: Komisyon Nükleer Düzenleme Kurulu'ndan bilgi isteyecek

'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi'ndeki 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklar, 15 yıldır temizlenmeyi beklerken alanda 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın olduğu tahmin ediliyor.

Emrez’deki arazide 500 bin tondan fazla nükleer atık olduğu belirtilmiş ve yapılan ölçümlerde normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon oranı tespit edilmişti. Söz konusu alanın temizlenmesine yönelik güç birliği ve eş güdüm oluşması adına ‘İzmir’in Çernobili Temizlensin’ Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, dün son gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden toplandı.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen toplantıya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mustafa Güleş, Şube Teknik Sorumlusu Selma Atalay, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Helil Kınay, Avukat Arif Ali Cangı ile Prof. Dr. Ali Osman Karababa katıldı.

GELİŞMELER RESMİ YAZI İLE SORULACAK

Toplantıda, son dönemde basına yansıyan alanın temizleneceği yönündeki bilgiler masaya yatırıldı. Temizlik çalışmaları hakkında hem komisyona hem de kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğinin belirtildiği toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurulu’na atıkların bertarafı ile ilgili gelişmelerin resmi yazı ile de sorulmasına karar verildi. Kamuoyunu bilgilendirmek adına 13 Ocak Cuma günü saat 11.00’de atıkların gömülü bulunduğu alanın önünde basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, bölgede gömülü bulunan atıkların temizlenmesi işinin, bilimsel yöntemlerle, sürecin yerel yönetimlerin, üniversitelerin, akademik meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin de katılacağı şeffaf şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekilirken, nükleer atık alanında yapılan temizlik çalışmasındaki soru işaretlerinin giderilmesi istendi.

Kaynak: ANKA