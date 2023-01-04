İzmir'de 500 bin tondan fazla radyoaktif atık 15 yıldır temizlenmedi: Komisyon Nükleer Düzenleme Kurulu'ndan bilgi isteyecek

Gaziemir Emrez’deki 70 dönümlük arazide gömülü bulunan nükleer atıkların temizlenmesi için kurulan ‘İzmir’in Çernobili Temizlensin’ Komisyonu, Nükleer Düzenleme Kurulu’na atıkların bertarafı ile ilgili gelişmeleri resmi yazı ile sorma kararı aldı.

Son Güncelleme:
İzmir'de 500 bin tondan fazla radyoaktif atık 15 yıldır temizlenmedi: Komisyon Nükleer Düzenleme Kurulu'ndan bilgi isteyecek

'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi'ndeki 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklar, 15 yıldır temizlenmeyi beklerken alanda 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın olduğu tahmin ediliyor.

Emrez’deki arazide 500 bin tondan fazla nükleer atık olduğu belirtilmiş ve yapılan ölçümlerde normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon oranı tespit edilmişti. Söz konusu alanın temizlenmesine yönelik güç birliği ve eş güdüm oluşması adına ‘İzmir’in Çernobili Temizlensin’ Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, dün son gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden toplandı.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen toplantıya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mustafa Güleş, Şube Teknik Sorumlusu Selma Atalay, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Helil Kınay, Avukat Arif Ali Cangı ile Prof. Dr. Ali Osman Karababa katıldı.

GELİŞMELER RESMİ YAZI İLE SORULACAK 

Toplantıda, son dönemde basına yansıyan alanın temizleneceği yönündeki bilgiler masaya yatırıldı. Temizlik çalışmaları hakkında hem komisyona hem de kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğinin belirtildiği toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurulu’na atıkların bertarafı ile ilgili gelişmelerin resmi yazı ile de sorulmasına karar verildi. Kamuoyunu bilgilendirmek adına 13 Ocak Cuma günü saat 11.00’de atıkların gömülü bulunduğu alanın önünde basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, bölgede gömülü bulunan atıkların temizlenmesi işinin, bilimsel yöntemlerle, sürecin yerel yönetimlerin, üniversitelerin, akademik meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin de katılacağı şeffaf şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekilirken, nükleer atık alanında yapılan temizlik çalışmasındaki soru işaretlerinin giderilmesi istendi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Çevre mücadeleleri
Son Güncelleme:
Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara kesilecek para cezaları yüzde 122,93 artırıldı Çevre 29 Aralık 2022 10:30
Bin 500 nüfuslu mahalle Cumhurbaşkanı kararıyla taşınıyor! Çevre 27 Aralık 2022 15:19
10 iklim felaketinin maliyeti 200 milyar dolar oldu! Çevre 27 Aralık 2022 11:27
Akbelen Ormanı'nda 'ağaç kesimi yapılacağı' duyumunu alan İkizköylüler nöbette Çevre 26 Aralık 2022 19:06
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Soğuk hava dalgası ve kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Soğuk hava dalgası ve kar geliyor!
Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek? Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek?
Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon
AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı
Selçuk Geçer 'kalıbımı basarım' dedi, tarih verdi: Memur ve emekliye ikici zam gelecek! Selçuk Geçer 'kalıbımı basarım' dedi, tarih verdi: Memur ve emekliye ikici zam gelecek!