CHP'li Kara'dan Bakan Özhaseki'ye taşıt kiralama ihaleleriyle ilgili soru önergesi: "Yasak olmasına rağmen niçin böyle bir yola başvurulmuştur?"

Sayıştay denetim raporlarını işaret eden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, soru önergesinin gerekçesinde taşıt ihalelerine dair usulsüzlükleri vurguladı

Kara, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönelik hazırlanan 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre; bakanlıkça yapılan araç kiralama hizmet alımlarında da usulsüzlükler göze çarpmaktadır. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında açık ihale usulü ile alım yöntemine gidilmiş, ihalelerde teklif çıkmaması nedeniyle iptal edilen alımlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılması gerekirken (b) bendine göre yapılmıştır. Söz konusu (b) bendi doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani durumlar için düzenlenmesine rağmen, iktidar tarafından birçok ihalede usulsüz şekilde kullanılmaktadır. Burada kullanılan usul, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik gibi ilkeler konusunda şüpheler uyandırmaktadır. Yine bakanlığın hizmet alımı suretiyle yaptığı taşıt kiralamalarının teknik şartnameleri incelendiğinde, belirli marka ve modellere işaret eden teknik özelliklerin yer aldığı görülmüştür. Bu durumda da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12. maddesi ihlal edilmiş ve rekabeti engelleyici, adrese teslim ihale şüphesi uyandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Nermin Yıldırım Kara’nın Bakan Özhaseki’ye yönelttiği sorular şu şekilde:

1- Araç kiralama hizmet alımlarında niçin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesinin (b) bendine başvurulmuştur?

2- Taşıt kiralamaların teknik şartnamelerini incelendiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12.maddesine göre; belirli marka ve modellerin işaret edilmesi yasak olmasına rağmen niçin böyle bir yola başvurulmuştur?

3- Taşıt kiralama ihalelerini kazanan firmalar hangileridir?

4- 2022 yılı mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde kaçını taşıt kiralama giderleri oluşturmaktadır? Bu rakam ne kadardır?

5- Sayıştay denetim raporunun ortaya koyduğu üzere; bakanlığınızca yapılan araç kiralama hizmet alımlarındaki ihalelerde şeffaflık, rekabet ve güvenirlik gibi önemli ilkeler sağlanmamıştır. Bu durumda oluşan kamu zararının engellemesine dair bir çalışmanız mevcut mudur?