Akbük Plajı, ücretsiz hale getirilerek halka açıldı

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bölgede yapılan ortak çalışma ile plaj, halkın kullanımına açıldı.

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Akbük Plajı, ücretsiz hale getirilerek halka açıldı

Muğla'daki Menteşe Belediyesi, Akbük sahiline yönelik girişimleri sonucunda halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belirli bölümlerinin halka açıldığını açıkladı.

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bugün bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı.

Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak. Geçtiğimiz günlerde Akbük sahiline girişte ücret alınan kulübe Menteşe Belediyesi’nce yapılan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı. Ayrıca Akbük sahilinde tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklandı.

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