Mavi bayraklı plaj sayısı: Türkiye ilk 3'te

Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği" dedi.

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Mavi bayraklı plaj sayısı: Türkiye ilk 3'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denizlerin temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajların sayısının her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Mavi bayrağın dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Mehmet Özhaseki, Mavi Bayrak Programı'nın, gönüllülük esasına dayanan uluslararası bir çevre ödülü programı olduğuna, programın dünyada 50 ülkede uygulandığına işaret etti.

Bakan Özhaseki, mavi bayrakla ilgili ödüllerin her yıl mayıs ayında açıklandığını anımsatarak, 2002'de 140 olan mavi bayrak ödüllü plaj sayısının bu yıl da arttığını, Türkiye'de daha fazla plajda mavi bayrağın dalgalanacağını aktardı.

Özhaseki, "567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği" açıklamasında bulundu.

PLAJLARA AİT BİLGİLERE BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLİYOR

Mavi bayrak için temel oluşturan yüzme alanlarına dair profil belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıyor.

Türkiye'de bulunan 1400 plaja yönelik bilgiler, "plaj.csb.gov.tr" adresinde yayımlanıyor. Burada, yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor.

Kaynak: AA

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