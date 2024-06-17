Karadeniz'de müsilaj kabusu: Yayılıyor...

Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca'nın liman kesimlerinde müsilaj yayılmaya başladı.

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Karadeniz'de müsilaj kabusu: Yayılıyor...

Geçen yıllarda Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen müsilaj, diğer adıyla deniz salyası Karadeniz'de de görüldü.

Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde müsilaj görüntülendi.

Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaşıyor.

Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarla birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığı da öğrenilirken konu ile ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Karadeniz Müsilaj
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