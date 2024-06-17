Schengen vizesi olanlar adaya alındı: Kapıda vize alanlar kapıda kaldılar!

Muğla'nın Marmaris ilçesinden kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları kapıda kaldı. Rodos polisinin doluluk gerekçesiyle adaya alınmamasının ardından Marmaris Limanı'nda bugün de yoğunluk devam etti. Schengen vizesi olan vatandaşlar adaya alınırken, günler öncesinde ön ödeme yaparak otel rezervasyonlarını yaptıranlar mağduriyet yaşadı.

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Schengen vizesi olanlar adaya alındı: Kapıda vize alanlar kapıda kaldılar!

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok vatandaş, adeta kapıda kaldı.

473 KİŞİ ADAYA ALINMADI

Rodos Adası'nda oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin engeline takılan kapıda vize alacak vatandaşlar, adaya alınmadı. Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na giremezken, Marmaris Limanı’nda bugün de yoğunluk yaşandı.

SCHENGEN VİZESİ OLANLAR ADAYA ALINDI

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos’a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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