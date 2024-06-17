DEM Parti’ye üye olmak istedi: Gazeteci Aykol, bilgisi dışında AKP’li yapılmış

Gazeteci ve yazar Hüseyin Aykol, bilgisi dışına AKP'ye üye yapıldığını öğrendi.

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, Etimesgut İlçe Örgütü’ne parti üyeliği için başvuruda bulunan gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, “Bir başka partiye üye olarak gözüktüğünüz için sizi partimize üye yapamayız” yanıtıyla bilgisi dışında AKP'ye üye yapıldığını öğrendi.

Gördüğü karşısında e-devlet hesabında giren Aykol, 2024 yılı başından itibaren AKP Etimesgut İlçe Örgütü'nde üye olduğunu gördü.