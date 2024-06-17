Antalya'da dehşet! Arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Antalya'da dehşet! Arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde gece 02.30 sıralarında meydana gelen olayda tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı olan Papatya K. (32) ile bir araya geldi. Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. (28), ikilinin yanına gelerek bir anda genç kadına saldırdı. Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göğüs kısmına aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A. ifadesinin alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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