Akbelen'de Muharrem İnce, gerginlik yarattı: Halka 'Şov yapmayın, eylem yapın' dedi, tepkilerin ardından alandan böyle ayrıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İÇTAŞ ortaklığının jandarma ve polis ile birlikte yaptığı doğa katliamına karşı halkın direnişi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekillerin direniş alanındaki halkla girdiği diyaloglar tepki çekerken; bugün de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin alanı ziyaretinde tartışma çıktı.

"SONUÇ ALMAK İSTİYORSANIZ ŞOV YAPMAYIN"

BirGün'den Asena Tunca'nın haberine göre, İnce'ye, halkın forum yaptığı esnada söz sırası olduğu ve söz hakkının sıradan gidileceği ifade edildi. Muharrem İnce bunun üzerine sinirlendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, konuşmasında direnen yaşam savunucularını eleştirdi.

İnce konuşmasında, "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALANDAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Muharrem İnce'nin sözleri tepki çekti. İnce buradaki gerginliğin ardından bölgeden ayrıldı.

İnce'nin alandan ayrılışı kameralara böyle yansıdı:

Bir yurttaş, alandan ayrılan İnce ve beraberindeki heyete "Rezilsiniz" diyerek tepki gösterdi.