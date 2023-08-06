Akbelen'de doğa katliamına karşı büyük buluşma: 'Geleceğimiz yok olmasın'

Akbelen Ormanı için direnişin 16'ncı gününde yüzlerce yurttaş ‘Büyük Buluşma’ adıyla düzenlenen mitingde bir araya geldi.

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Akbelen'de doğa katliamına karşı büyük buluşma: 'Geleceğimiz yok olmasın'

Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'nin doğa katliamına karşı İkizköy Çevre Komitesi çağrıda bulunmuş ve "4 yıldır ısrarla koruduğumuz, savunduğumuz Akbelen Ormanı'ndan vazgeçmiyoruz. 24 Temmuz'da başlayan hukuksuz kesim faaliyetini durdurmak için defalarca girişimde bulunduk. Kolluk güçlerinin orantısız şiddetine maruz kaldık. Yine de vazgeçmedik. Nöbetimize de mücadelemize de devam ediyoruz. Bir kömür madeni için yaşadığımız haksız, hukuksuz, adaletsiz süreci kabul etmiyoruz" denilmişti.

ABKELEN'DEN BÜYÜK BULUŞMA

Direnişin 16’ncı gününde ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce yurttaş “Akbelen Büyük Buluşması"nda buluştu.

Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas-Ören kara yolu üzerinde kurulan arama noktaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Buluşma alanına gelen yurttaşlar jandarma barikatı ile karşılaştı. Alana girişlerin kimlik kontrolü ile yapılması tepkiyle karşılanınca barikatlar kaldırıldı.

Alana girenler "Her yer Akbelen her yer direniş", "Katil Limak, işbirlikçi AKP" ve "Halka değil çetelere barikat" sloganları ile karşılandı.

MERT FIRAT VE LEVENT ÜZÜMCÜ DE ALANDA

Oyuncu Mert Fırat ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de direnişine destek vermek için buluşmaya katıldı.

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