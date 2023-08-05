Bodrum'un su kaynaklarında kuraklık tehlikesi: Akarsular, kömür madeni yüzünden yeraltına itildi

Bodrum'un su kaynağı akarsular, kömür madeni kurulacağı gerekçesiyle sondajlanarak yeraltına itildi.

Son Güncelleme:
Bodrum'un su kaynaklarında kuraklık tehlikesi: Akarsular, kömür madeni yüzünden yeraltına itildi

Bodrum'un su kaynaklarından biri olan Karacahisar'ın Suçıkan mevkiisindeki akarsular, kömür madeni kurulacağı gerekçesiyle sondajlanarak yeraltına itildi. Bölge halkı, sondaj çalışmaları sonrasında bölgedeki ekolojik dengenin bozulmasına tepki gösterdi.

Karacahisarlı bir vatandaş kuruyan kaynak suları ve bozulan ekolojik denge ilgili şöyle konuştu:

"Burası sadece Karacahisar'ın su bölgesi değil, tüm Milas'ın en güzel su kaynaklarının olduğu yer. 2014 yılına kadar burada 38 tane göze vardı ve o kadar güzel su kaynardı ki içme suyunu buradan herkes alırdı. 2014 yılında bir ekip geldi, kömür sahası ilan edildi buralar hep. Karacahisar dahil Milas'ta 18 tane köy. Bize söylendi; Kuzuyaka, Kısırlar'a kadar gidilecek. O zaman sondajlar yapıldı, kömürün üzerinde çok büyük su var. Buradan çıkan 38 tane gözenin suyu kömürün üzerinde olduğu için o suyu kömürün altına çekip işlemek amacıyla buraya ekipler gönderdiler. Sadece Karacahisar bölgesinde, gelen ekiplerin söylediğine göre '50 tane kuyu açmamız lazım ki bu suyu kömürün altına çekebilelim.' Tabii köylülerin bazıları müsaade etti ama biz bu bölgede, Suçıkan bölgesinde kesinlikle buna müsaade etmedik."

Son Güncelleme:
Gazetelere işçiler adına ilan vermişti: Akbelen'i talan eden YK Enerji, işçilerin maaşlarını ödemedi; direniş başladı Akbelen'i talan eden YK Enerji, işçilerin maaşlarını ödemedi; direniş başladı
Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz
İstanbul'da 'Akbelen' eylemi: 'Bu ülkenin toprağına, suyuna, ormanına, doğasına sahip çıkıyoruz' İstanbul'da 'Akbelen' eylemi: 'Bu ülkenin toprağına, suyuna, ormanına, doğasına sahip çıkıyoruz'
Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı? Dolar/TL nasıl baskılandı?
Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!