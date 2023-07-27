Ağaç katliamı kameralarımıza böyle yansıdı: İşte Akbelen'in son hali

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı, Limak ve İC IÇTAŞ'ın işlettiği santrali için talan edilirken; orman son hali kameralara yansıdı.

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Ağaç katliamı kameralarımıza böyle yansıdı: İşte Akbelen'in son hali

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı, şirketlerin saldırısı altında.

Kamuoyunda beşli çete olarak bilinen şirketlerden Limak ile İÇ İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için alan genişletme çalışmaları kapsamında ağaç katliamı yapılmak isteniyordu.

Köylülerin 3 yıldır devam eden direnişi, geçtiğimiz günlerde yapılan şafak baskını ile kırılmak istendi.

Direniş dördüncü gününde: Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyorDireniş dördüncü gününde: Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyorGüncel

DİRENİŞ SÜRÜYOR

Jandarma, yıkım ekipleri, TOMA ve polis eşliğinde ormana girip ağaçları katletmek isteyenlerin karşısına dikilen halka biber gazı, cop ve tazyikli su ile müdahale ediliyor.

Kolluk kuvvetlerinin eşliğinde ağaç katliamına başlayan şirket ekiplerine karşı köylüler direnişlerini sürdürüyor.

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İŞTE ORMANIN SON HALİ

Ekiplerin ağaç katliamının boyutu da her geçen gün ağırlaşıyor.

Gerçek Gündem, bölgedeki ağaç katliamını görüntüledi.

İşte Akbelen'in son hali:

Kaynak: Gerçek Gündem

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Akbelen Ormanı Nihat Özdemir
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