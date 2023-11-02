Youtube Premium ücretlerine yüzde yüze yakın zam geldi

YouTube tarafından sunulan Premium servisi kullanıcılara pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında en sevileni ise hiç şüphesiz reklamsız şekilde video izleyebilme.

Bununla beraber hizmetin daha sonra internet bağlantısı olmadan izleyebilmek için video indirebilme, arka planda oynatma ve kaldığınız yerden devam etme gibi sevilen avantajları da var.

Dünyada milyonlarca abonesi olan bu hizmet kısa süre önce Türkiye’de zamlandı.

BİREYSEL PLAN 57,99 TL OLDU

YouTube Premium ücreti için yapılan güncellemenin ardından Bireysel planın aylık fiyatı yüzde 93 oranında zamlanarak 29,99 TL‘den 57,99 TL‘ye yükseldi.

AİLE PLANI 115,99 TL OLDU

Birden fazla kişinin avantaja sahip olmasına olanak sunan YouTube Premium Aile planının aylık fiyatı ise 59,99 TL‘den 115,99 TL‘ye çıktı.

ÖĞRENCİ PLANI NE KADAR ZAMLANDI?

En uygun plan olan YouTube Premium Öğrenci seçeneğinin aylık ücreti 19,49 TL‘den 37,99 TL‘ye yükseldi.